Брянск, 20 декабря, 2022, 14:46 — ИА Регнум. Специалисты полностью восстановили энергоснабжение в Суземском районе Брянской области, которое было нарушено в результате обстрела со стороны ВСУ, сообщил 20 декабря глава региона Александр Богомаз.

Bryanskobl.ru Александр Богомаз

«Электроснабжение в Суземском районе полностью восстановлено», — написал он в телеграм-канале.

Он уточнил, что этого удалось добиться благодаря слаженным и профессиональным действиям аварийно-ремонтных бригад ПАО «Россети Центр» — «Брянскэнерго».

Как сообщало ИА REGNUM, атака на Суземский район Брянской области со стороны ВСУ зафиксирована 20 декабря. Во время обстрела никто не пострадал. Последствием атаки стали перебои с подачей электричества в дома. Кроме того, в посёлке Суземка после обстрела ВСУ были повреждены железнодорожные пути.

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