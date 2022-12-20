В Харьковской области с ночи горит объект нефтегазовой инфраструктуры
Харьков, Украина, 20 декабря, 2022, 14:48 — ИА Регнум. Взрыв произошел на объекте нефтегазовой инфраструктуры «Нафтогаза» в Харьковской области. Об этом сообщил руководитель предприятия Алексей Чернышов на своей странице в социальной сети.
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Пожар
По его словам, никто не пострадал, при этом произошел большой пожар, с которым не могут справиться до сих пор.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Полтаве произошел взрыв.
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