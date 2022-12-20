Банги, 20 декабря, 2022, 14:45 — ИА Регнум. Компания экспресс-доставки грузов и документов DHL знает об инциденте с посылкой в Центрально-Африканской Республике (ЦАР) и полностью сотрудничает с местными властями. Об этом 20 декабря сообщает ТАСС со ссылкой на представителя компании.

ЦАР

По её словам, DHL осуждает насилие и нелегальное использование своей сети для его совершения.

При этом в компании отказались комментировать задержание своих сотрудников в ЦАР по делу о теракте и покушении на главу «Русского дома» Дмитрия Сытого.

Напомним, 16 декабря Сытый получил посылку, которая взорвалась при вскрытии. Он был госпитализирован с серьёзными ранениями, а позже эвакуирован в Россию.