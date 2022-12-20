Воронеж, 20 декабря, 2022, 14:44 — ИА Регнум. В Бутурлиновском детском доме для умственно отсталых детей в Воронежской области умер 16-летний подросток. Тело мальчика было найдено под окнами комнаты, где он проживал. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры по региону.

Ysia.ru Прокуратура

Согласно опубликованным данным, по факту гибели ребенка начата проверка.

Известно, что на место для выяснение обстоятельств выехал заместитель прокурора Воронежской области Алексей Киреев и прокурор района.

В этот же день областное правительство сообщило в своем телеграм-канале о создании рабочей группы для проверки всех обстоятельств смерти ребенка в Бутурлиновском интернате.

Напомним, что ранее прокуратура Воронежской области вынесла представление главе региона Александру Гусеву из-за ситуации в интернате, где в ходе проверки были выявлен нарушения прав воспитанников, санитарных правил и норм, законодательства о пожарной безопасности и охране здоровья.