Москва, 20 декабря, 2022, 14:39 — ИА Регнум. Госдума во втором, основном чтении приняла пакет законопроектов о пожизненном наказании за диверсионную деятельность и содействие такой деятельности, передает корреспондент ИА REGNUM 20 декабря.

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Уголовный кодекс РФ дополняется новыми статьями, предусматривающими ответственность за содействие, вовлечение, призывы и склонение к совершению диверсионных актов, а также за их финансирование. Организация и пособничество диверсии будут наказываться лишением свободы на срок от 15 до 20 лет, возможно и пожизненное лишение свободы.

Кроме того, уголовно наказуемым деянием становится обучение совершению диверсионных актов и создание преступных сообществ для совершения диверсий.

Наказываться будет и пропаганда диверсий. При этом под пропагандой диверсии следует понимать «деятельность по распространению материалов и (или) информации, направленных на формирование у лица убежденности в необходимости осуществления диверсионной деятельности».

Санкции вводятся и за финансирование диверсий. При этом под финансированием диверсии понимается «предоставление или сбор средств либо оказание финансовых услуг с осознанием того, что они предназначены для финансирования организации, подготовки или совершения» диверсии.

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