Госдума возвращает лицензии на международные перевозки этилового спирта
Госдума во II чтении возвращает лицензии на международные перевозки этилового спирта
Москва, 20 декабря, 2022, 14:36 — ИА Регнум. Госдума приняла во втором чтении законопроект, который предусматривает возврат к лицензированию автомобильных перевозок спирта для лекарств и дезинфекции из России за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС), передает корреспондент ИА REGNUM 20 декабря.
По действующему законодательству, не подлежат лицензированию международные автомобильные перевозки иностранными перевозчиками этилового спирта и нефасованной спиртосодержащей продукции с содержанием этилового спирта более 25%, если пункт отправления находится на территории РФ, а пункт назначения — за пределами таможенной территории ЕАЭС.
Напомним, эту норму введи на фоне пандемии коронавируса для оказания помощи третьим странам, которые испытывали острый дефицит сырья для производства антисептиков и лекарств. Теперь же норма создает неравные условия для перевозчиков из государств — членов ЕАЭС, а также для российских организаций — перевозчиков по отношению к перевозчикам из государств, не являющихся членами ЕАЭС.
Ожидается, что норму отменят с 1 марта 2023 года и будет возвращено лицензирование соответствующих перевозок, осуществляемых иностранными перевозчиками из государств, не входящих в ЕАЭС.