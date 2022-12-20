Москва, 20 декабря, 2022, 14:36 — ИА Регнум. Госдума приняла во втором чтении законопроект, который предусматривает возврат к лицензированию автомобильных перевозок спирта для лекарств и дезинфекции из России за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС), передает корреспондент ИА REGNUM 20 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

По действующему законодательству, не подлежат лицензированию международные автомобильные перевозки иностранными перевозчиками этилового спирта и нефасованной спиртосодержащей продукции с содержанием этилового спирта более 25%, если пункт отправления находится на территории РФ, а пункт назначения — за пределами таможенной территории ЕАЭС.

Напомним, эту норму введи на фоне пандемии коронавируса для оказания помощи третьим странам, которые испытывали острый дефицит сырья для производства антисептиков и лекарств. Теперь же норма создает неравные условия для перевозчиков из государств — членов ЕАЭС, а также для российских организаций — перевозчиков по отношению к перевозчикам из государств, не являющихся членами ЕАЭС.

Ожидается, что норму отменят с 1 марта 2023 года и будет возвращено лицензирование соответствующих перевозок, осуществляемых иностранными перевозчиками из государств, не входящих в ЕАЭС.