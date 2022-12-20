Харьков, Украина, 20 декабря, 2022, 14:40 — ИА Регнум. СБУ задержала активиста, который в 2014 году поднимал российский флаг над харьковской мэрией. Об этом 20 декабря сообщает пресс-служба службы безопасности Украины.

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По информации пресс-службу, в 2014 году мужчина призывал к штурму харьковской мэрии, поднимал над зданием российский флаг, а также выступал перед камерами российских СМИ и агитировал за воссоединение территорий Украины с Россией.

Отмечается, что на протяжении восьми лет активист постоянно менял адреса проживания и номера мобильных телефонов. Несмотря на это СБУ установили его местонахождение и задержали.

В ходе обыска в доме активиста были обнаружены флаги России, георгиевские ленты, снайперская винтовка с оптикой, самозарядная винтовка Z-10, а также патроны к огнестрельному оружию калибра 7,62 мм.

Активиста заподозрили в посягательстве на территориальную целостность Украины, а также в незаконном обращении с оружием и боеприпасами.