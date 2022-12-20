Москва, 20 декабря, 2022, 14:28 — ИА Регнум. Министерство обороны РФ показало кадры подготовки подразделений ВДВ на полигонах в тыловом районе зоны специальной военной операции. Соответствующее видео было опубликовано 20 декабря в телеграм-канале ведомства.

Mil.ru ВДВ

На кадрах видно, как десантники отрабатывают выполнение задач на автомобилях и квадроциклах, оснащенных скорострельными гранатомётами АНС-17.

Мобилизованный военнослужащий Сергей также рассказал о проведении учебных штурмов окопов, укрепленного пункта противника, зачистке блиндажей и подавлении огневых точек противника.

В министерстве отметили, что тактика российских военнослужащих не даст врагу опомниться.