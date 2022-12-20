Москва, 20 декабря, 2022, 14:52 — ИА Регнум. Лимит цен на газ, о котором договорились страны Европейского союза в краткосрочной перспективе, приведет к снижению доходов российских газодобывающих компаний и сокращению объёмов российской экономики вследствие сложной логистики в отрасли. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 декабря заявила доцент департамента корпоративных финансов и корпоративного управления факультета экономики и бизнеса финуниверситета при правительстве РФ Ольга Борисова.

Цена на газ

«Есть мнение, что даже установленный уровень в 180 евро за мегаватт-час для большинства европейских стран неподъёмен и негативно отразится на промышленности и экономическом росте. По сравнению с июльскими фьючерсами на газ цена увеличилась на 32%. В подобной ситуации стабильность европейской экономики вызывает вопросы», — сказала Борисова.

В свою очередь, заведующий кафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Перепелица отметил, что потолок цен, скорее всего, не затронет внебиржевые сделки.

«Таким образом, введение потолка цен на газ не окажет значимого влияния на экономику России. Тем не менее валютный рынок отреагировал снижением курса рубля в моменте. Но если поставки газа сохранятся в прежнем объеме, то рубль вернётся к прежним значениям в среднесрочной перспективе. Кроме того, любые ценовые ограничения приводят к дефициту и, как следствие, к росту цен. Так что, скорее всего, Европа не сможет полностью удовлетворить спрос на газ, и эти ценовые ограничения придется отменять», — сказал Перепелица.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее введение Европейским союзом потолка цен на газ назвали «первой усмешкой над санкциями».