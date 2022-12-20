Киев, 20 декабря, 2022, 14:20 — ИА Регнум. Ситуация с электроснабжением Киевской области остаётся критической, света нет на 80% территории. Об этом глава областной военной администрации Алексей Кулеба сообщил 20 декабря в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Энергетика Украины

Он отметил, что экстренные отключения электричества применяются в связи с масштабными повреждениями энергетической инфраструктуры. Наиболее сложная ситуация — в Бучанском, Вышгородском, Обуховском и частично Фастовском районах.

«Без света находится 80% региона», — написал Кулеба.

В первую очередь, добавил он, энергия подаётся в больницы, на объекты тепло- и водоснабжения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Кулеба заявил, что работы по восстановлению систем энергоснабжения в Киевской области займут ещё несколько дней.

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