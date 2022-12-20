Москва, 20 декабря, 2022, 14:11 — ИА Регнум. Шесть автомобилей столкнулись на Братеевском мосту в Москве. Об этом 20 декабря сообщает пресс-служба департамента транспорта столицы в своем телеграм-канале.

Пресс-служба УМВД по Оренбургской области Массовое ДТП в Оренбуржье

По информации ведомства, на Братеевском мосту произошло столкновение шести автотранспортных средств. Сейчас специалисты устанавливают обстоятельства произошедшего, также уточняется информация о пострадавших.

Отмечается, что движение на мосту в сторону области затруднено, поскольку занята одна полоса из трёх.

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