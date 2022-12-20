Москва, 20 декабря, 2022, 14:09 — ИА Регнум. Любовь к Родине закладывается прежде всего в семье. Об этом 20 декабря заявил президент России Владимир Путин на церемонии вручения государственных наград в Кремле.

Mil.ru Многодетная семья

По его словам, любовь к Отечеству, к своим землякам и согражданам является мощной движущей силой, которая побуждает к победам и достижениям.

«Это чувство преданности своей стране, народу идёт прежде всего из семьи, от тех нравственных ориентиров и ценностей, которые человек впитывает с самого рождения, от самых дорогих и близких ему людей», — сказал Путин.

Он отметил, что участниками церемонии являются три женщины, удостоенные звания «Мать-героиня» — Ольга Дехтяренко из Ямало-Ненецкого автономного округа, Ирина Скрипко из Санкт-Петербурга и Татьяна Салтыкова из Московской области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Путин вручил государственные награды главам Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей.