Каир, 20 декабря, 2022, 14:08 — ИА Регнум. Экс-президент Судана Омар аль-Башир взял на себя ответственность за государственный переворот 30 июня 1989 года. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.

U.S. Navy Омар аль-Башир

Согласно опубликованным данным, на первом судебном заседании, состоявшемся 29 декабря, политик с гордостью заявил, что он — «лидер революции спасения». По его словам, «ни один из членов Совета командования революции и национального спасения (СКРНС) не принимал участия в событиях 30 июня 1989 года», а лидеры совета «не играли никакой роли в планировании госпереворота».

Бывший президент Судана отказался делать какие-либо заявления перед комитетом, акцентировав внимание на том, что вопрос о перевороте является политическим и в состав комитета входят ангажированные активисты.

Аль-Башира судят за переворот 1989 года, в результате которого он пришел к власти. В 2019 году произошло восстание, и политик был свергнут.