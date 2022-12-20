Ереван, 20 декабря, 2022, 14:06 — ИА Регнум. Парламент Армении принял в первом чтении проект закона о создании в стране службы внешней разведки. Трансляцию с заседания 20 декабря осуществляли местные телеканалы.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Армения

Законопроект о создании нового ведомства, которое будет действовать отдельно от существующей службы национальной безопасности страны, был принят в первом чтении на внеочередном заседании парламента Армении.

По словам спикера парламента страны Алена Симоняна, «за» принятие данного проекта закона проголосовали 69 депутатов, против выступили 28 депутатов.

«Законопроект принят», — заявил он.

Согласно документу, разведывательные функции переходят от службы национальной безопасности Армении к новому ведомству, его руководителя назначает премьер-министр страны. Глава службы внешней разведки станет членом совета безопасности, в ведомстве смогут работать и гражданские лица, и военные.

Законопроект должен быть ратифицирован парламентом Армении во втором чтении, после этого документ будет отправлен на подпись к главе государства.