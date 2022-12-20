Москва, 20 декабря, 2022, 14:03 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 20 декабря в Кремле вручил государственные награды главам регионов, вернувшихся в состав страны в 2022 году.

Fdutil Орден «За заслуги перед Отечеством»

Врио глав Донецкой и Луганской Народных Республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник награждены орденом «За заслуги перед Отечеством» высшей степени.

Награды вручены «за выдающиеся заслуги по защите прав и свобод гражданского населения» от киевской агрессии.

Врио глав Запорожской и Херсонской областей Евгений Балицкий и Владимир Сальдо вручены ордена «За заслуги перед Отечеством» третьей степени.