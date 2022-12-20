Москва, 20 декабря, 2022, 14:02 — ИА Регнум. Россия восхищается стойкостью и отвагой людей, которые встали на защиту Родины и выполняют ратный долг в ходе спецоперации на Украине, заявил 20 декабря президент РФ Владимир Путин на вручении государственных наград в Кремле.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Глава государства подчеркнул, что России вновь брошен вызов, и на передовой спецоперации солдаты, офицеры, ополченцы и добровольцы показывают исключительные примеры храбрости и самопожертвования.

«Мы гордимся каждым из вас. Восхищаемся стойкостью и отвагой людей, которые в сложный для Родины момент встали на ее защиту», — заявил российский лидер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что в ходе военной спецоперации «всё делается прежде всего для защиты людей». Глава государства уточнил, что СВО на Украине может быть длительной, но значимые результаты есть уже сейчас.

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