Путин выразил благодарность участникам специальной военной операции
Путин: Россия восхищается стойкостью и отвагой участников спецоперации
Москва, 20 декабря, 2022, 14:02 — ИА Регнум. Россия восхищается стойкостью и отвагой людей, которые встали на защиту Родины и выполняют ратный долг в ходе спецоперации на Украине, заявил 20 декабря президент РФ Владимир Путин на вручении государственных наград в Кремле.
Глава государства подчеркнул, что России вновь брошен вызов, и на передовой спецоперации солдаты, офицеры, ополченцы и добровольцы показывают исключительные примеры храбрости и самопожертвования.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что в ходе военной спецоперации «всё делается прежде всего для защиты людей». Глава государства уточнил, что СВО на Украине может быть длительной, но значимые результаты есть уже сейчас.
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