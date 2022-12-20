Санкт-Петербург, 20 декабря, 2022, 14:10 — ИА Регнум. Жители и гости Петербурга смогут на законных основаниях запускать фейерверки в ночь с 31 декабря на 1 января. Об этом сообщили 20 декабря в комитете Смольного по вопросам законности, правопорядка и безопасности.

Дарья Драй ИА REGNUM Фейерверк

Такая возможность предусмотрена региональным законом о тишине, который делает исключение для запуска фейерверков в новогоднюю ночь: это действие не считается административным правонарушением, в отличие от других ночей в течение года. Никаких изменений в данный закон перед Новым годом не вносилось.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Москве в новогоднюю ночь, согласно столичному закону «О тишине», запрещено запускать фейерверки. Власти Москвы не планируют запускать в предстоящие праздники высотные фейерверки.

Напомним, власти Петербурга также отказались от запуска городского фейерверка в новогоднюю ночь в целях экономии средств. Не состоится и новогодний концерт на Дворцовой площади.