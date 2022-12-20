Каракас, 20 декабря, 2022, 13:54 — ИА Регнум. Члены оппозиции в Венесуэле хотят снять Хуана Гуайдо с должности «временного главы государства» и передать его полномочия комитету, состоящему из нескольких человек. Об этом пишет агентство Bloomberg ссылаясь на источники среди противников действующей власти Боливарианской Республики.

(сс) OpenClipart-Vectors Венесуэла

Согласно информации агентства, главы двух из четырех крупных оппозиционных партий планируют вынести данную инициативу на обсуждение 22 декабря в ходе сессии непризнанной официальными венесуэльскими властями национальной ассамблеи.

Кандидатура спикера, которого оппозиционеры считают «главой страны», утверждается сроком на один год во время начала сессии. При этом срок полномочий Гуайдо истечет 5 января 2023 года.

В Венесуэле функционируют две структуры, которые называют себя национальной ассамблеей. Это парламент, признаваемый официальными властями, в котором большинство принадлежит партиям, поддерживающим Николаса Мадуро, и «альтернативное» законодательное собрание, которое возглавляет Гуайдо.

В 2019 году кризис в Боливарианской Республике обострился после того, как оппозиционная национальная ассамблея не признала итоги президентских выборов 2018 года, в результате которых победил действующий глава государства Николас Мадуро. В итоге в парламенте заявили, что в отсутствии легитимного главы страны его обязанности после истечения президентского срока Мадуро 23 января 2019 года будет исполнять спикер законодательного собрания, которым в тот момент являлся Гуайдо. Он был признан большинством западных стран, США, некоторыми государствами Латинской Америки.

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