СМИ: оппозиция Венесуэлы хочет снять Гуайдо с поста «временного президента»
Bloomberg: оппозиция Венесуэлы намерена снять Гуайдо с поста «временного президента»
Каракас, 20 декабря, 2022, 13:54 — ИА Регнум. Члены оппозиции в Венесуэле хотят снять Хуана Гуайдо с должности «временного главы государства» и передать его полномочия комитету, состоящему из нескольких человек. Об этом пишет агентство Bloomberg ссылаясь на источники среди противников действующей власти Боливарианской Республики.
Согласно информации агентства, главы двух из четырех крупных оппозиционных партий планируют вынести данную инициативу на обсуждение 22 декабря в ходе сессии непризнанной официальными венесуэльскими властями национальной ассамблеи.
Кандидатура спикера, которого оппозиционеры считают «главой страны», утверждается сроком на один год во время начала сессии. При этом срок полномочий Гуайдо истечет 5 января 2023 года.
В Венесуэле функционируют две структуры, которые называют себя национальной ассамблеей. Это парламент, признаваемый официальными властями, в котором большинство принадлежит партиям, поддерживающим Николаса Мадуро, и «альтернативное» законодательное собрание, которое возглавляет Гуайдо.
В 2019 году кризис в Боливарианской Республике обострился после того, как оппозиционная национальная ассамблея не признала итоги президентских выборов 2018 года, в результате которых победил действующий глава государства Николас Мадуро. В итоге в парламенте заявили, что в отсутствии легитимного главы страны его обязанности после истечения президентского срока Мадуро 23 января 2019 года будет исполнять спикер законодательного собрания, которым в тот момент являлся Гуайдо. Он был признан большинством западных стран, США, некоторыми государствами Латинской Америки.
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