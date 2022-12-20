Киев, 20 декабря, 2022, 14:06 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский находится в городе Артёмовске (украинское название — Бахмут) в ДНР, утверждается в опубликованных 20 октября сообщениях украинских СМИ.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Отмечается, что о своей поездке украинский лидер заранее не объявлял. Накануне, 19 декабря, в своём видеообращении Зеленский назвал Артёмовск «самой горячей точкой на всей линии фронта».

Заместитель главы минобороны Украины Ганна Моляр сообщила изданию «РБК-Украина», что руководство страны находится в Артёмовске «в командировке». По её словам, Зеленский награждал в городе украинских военных.

В начале декабря Зеленский заявлял, что посетил город Славянск.

Как сообщало ИА REGNUM, бои за Артёмовск идут на протяжении последних месяцев. По словам врио главы ДНР Дениса Пушилина, освобождение города от украинских сил позволит приступить к освобождению северной части республики.

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