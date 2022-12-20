Москва, 20 декабря, 2022, 13:57 — ИА Регнум. Москвичей просят не запускать фейерверки и отказаться от шумных гуляний в парках на новогодних праздниках. С таким призывом к жителям обратились 20 декабря в столичном комплексе городского хозяйства.

Дарья Драй ИА REGNUM Новогодний фейерверк

«В столичных парках запусков салютов и фейерверков городом проводиться не будет. Просим и горожан не приносить в парки и не запускать собственные салюты и фейерверки, не организовывать там шумные гуляния», — говорится в телеграм-канале городского хозяйства Москвы.

Отмечается, что масштабные концерты, торжества, фейерверки и салюты было решено не проводить по итогам голосования в проекте «Активный гражданин».

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве в новогоднюю ночь, согласно закону «О тишине», запрещено запускать фейерверки после 23:00.

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