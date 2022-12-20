В Госдуме чётко понимают, что Польша готовится к войне против России
Депутат Госдумы Гурулёв рассказал о подготовке Польши к войне против России
Москва, 20 декабря, 2022, 13:52 — ИА Регнум. Польша готовится к войне, поражает возраст призывников — 15 лет, отметил депутат Госдумы Андрей Гурулёв («Единая Россия»).
«Поляки готовятся к войне, мы об этом говорили, это предельно явно, поражает призывной возраст для их мобилизационного резерва — 15 лет, то есть они практически детей берут и готовы их поставить под ружье в будущем», — отметил Гурулёв в телеграм-канале.
Парламентарий призвал «чётко понимать, что Польша готовится к войне».
Он допустил, что для США и их сателлитов становится очевидным, что украинская армия выдыхается, тот мобилизационный ресурс, который есть у Украины, он уже заканчивается.
«Длительное время, наверное, они уже обороняться не смогут, как и вести боевые действия. В рамках гибридной войны польские подразделения под видом наёмников заходят на территорию Украины, это уже не секрет вовсе», — констатировал Гурулёв.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, националисты Польши надеются на возвращение территорий Украины, которые были отторгнуты у этого государства после Второй мировой войны, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с членами Совета по гражданскому обществу и правам человека.
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