Грозный, 20 декабря, 2022, 13:51 — ИА Регнум. Киевские боевики выдохлись и отказываются идти в атаку в районе Артемовска и Соледара, сообщил командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов.

Иван Шилов ИА REGNUM Подразделения «Ахмата»

По его словам, российские военные движутся хорошими темпами на всем протяжении линии соприкосновения, освобождая новые участки.

«Мы отмечаем ситуацию, что противник полностью массово начал отказываться от ведения боевых действий и от нахождения непосредственно на передовой», — сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

Алаудинов также сообщил, что у них есть видеоролики, где ВСУ «отводят своих бойцов, которые отказываются идти в атаку, и расстреливают их».

«У нас идет массовое подтверждение того, что реально противник на нашем участке выдохся на все сто процентов», — добавил командир спецназа «Ахмат».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что боевики ВСУ, сосредоточенные в Артёмовске Донецкой Народной Республики, начали целенаправленное уничтожение уцелевших жилых домов и соцобъектов.

Также он отметил, что потери киевских боевиков составляют тысячи человек каждый день, при этом мобилизационный ресурс Украины приближается к 4 млн.

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