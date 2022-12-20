Командир «Ахмата» рассказал об отказе боевиков ВСУ идти в атаку
Боевики ВСУ выдохлись и отказываются идти в атаку, заявил командир «Ахмата» Алаудинов
Грозный, 20 декабря, 2022, 13:51 — ИА Регнум. Киевские боевики выдохлись и отказываются идти в атаку в районе Артемовска и Соледара, сообщил командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов.
По его словам, российские военные движутся хорошими темпами на всем протяжении линии соприкосновения, освобождая новые участки.
Алаудинов также сообщил, что у них есть видеоролики, где ВСУ «отводят своих бойцов, которые отказываются идти в атаку, и расстреливают их».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что боевики ВСУ, сосредоточенные в Артёмовске Донецкой Народной Республики, начали целенаправленное уничтожение уцелевших жилых домов и соцобъектов.
Также он отметил, что потери киевских боевиков составляют тысячи человек каждый день, при этом мобилизационный ресурс Украины приближается к 4 млн.
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