Нью-Дели, 20 декабря, 2022, 13:51 — ИА Регнум. Индия развернула на границе с Китаем рекордное количество сил и оказывает давление с целью деэскалации и размежевания. Об этом 20 декабря заявил министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар.

U.S. Army Солдат индийской армии

«Сегодня у нас есть развёртывание индийской армии на границе с Китаем, которого у нас никогда не было», — сказал Джайшанкар.

По его словам, это сделано для того, чтобы противостоять Китаю, который с 2020 года значительно увеличил количество своих сил на границе.

Он добавил, что Индия оказывает давление на Китай с целью деэскалации и размежевания и публично говорит, что отношения двух стран ненормальны.

Ранее глава минобороны Индии Раджнатх Сингх сообщил, что 9 декабря китайские войска попытались нарушить границу в штате Аруначал-Прадеш. В результате столкновения между военными Индии и Китая есть пострадавшие, никто не погиб. Это первый с мая 2020 года инцидент такого рода.