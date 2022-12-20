Москва, 20 декабря, 2022, 13:53 — ИА Регнум. За время проведения специальной военной операции на территории Украины Русская православная церковь (РПЦ) собрала 2,7 тыс. тонн гуманитарной помощи. Об этом сообщил пресс-секретарь синодального отдела Московского патриархата по благотворительности Василий Рулинский.

РПЦ Патриаршее служение в праздник Пасхи Христовой в Храме Христа Спасителя

Данное заявление он сделал 20 декабря в ходе круглого стола, посвященного теме «Социальное служение Русской православной церкви: помощь беженцам и мирным жителям в зоне конфликта. Предварительные итоги года», в Общественной палате РФ.

Согласно опубликованным данным, из общего объема гуманитарной помощи 1630 тонн было направлено в епархии, расположенные в зоне конфликта.

Рулинский также рассказал о размещении беженцев в церковных учреждениях на территории России и за рубежом, о сборе 252 млн рублей, из которых около 230 млн рублей было направлено на помощь беженцам и пострадавшим мирным жителям, а также о работе круглосуточной горячей линии церковной социальной помощи.