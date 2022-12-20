Москва, 20 декабря, 2022, 13:51 — ИА Регнум. Ситуация с трезвостью хуже всего обстоит в Сахалинской и Курганской областях, а также на Чукотке. Об этом сообщил 20 декабря лидер движения «Трезвая Россия», депутат Госдумы Бийсултан Хамзаев («Единая Россия»).

Советский плакат «Нет!»

Эти три региона заняли последние места в ежегодном российском рейтинге трезвости. В пятёрку худших также вошли Бурятия и Ненецкий автономный округ. В 2021 году в последнюю тройку вошла Республика Коми.

«В антирейтинг у нас вошли Сахалин — 85-е место среди самых «непьющих» регионов, Чукотка (84-е) и Курганская область (83-е место)», — рассказал РИА Новости Хамзаев.

Москва в обновлённом рейтинге опустилась на две строчки, заняв 18-е место, а Санкт-Петербург поднялся на одну строку — на 12-е место.

Лидируют по трезвости среди российских регионов Чечня, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкессия. В минувшем году, как сообщало ИА REGNUM, Ингушетия занимала первое место.

Новые регионы России — ДНР и ЛНР, Запорожская и Херсонская области — при составлении рейтинга 2022 года учтены не были. «Пьющим» регионам предложат комплекс различных мер, включая уроки трезвости, отметил Хамзаев.

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