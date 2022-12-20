Киев, 20 декабря, 2022, 13:46 — ИА Регнум. 115 объектов, якобы принадлежащих российской компаний «Татнефть», арестовали на Украине. Об этом 20 декабря сообщает пресс-служба государственного бюро расследований Украины в своем телеграм-канале.

Tatneft.ru «Татнефть»

По информации пресс-службы, в настоящее время на Украине арестовано 115 объектов недвижимого имущества этого предприятия, среди которого заправочные станции, нефтебазы, земельные участки, нежилые здания, а также 118 автомобилей и бензовозов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что суд на Украине наложил арест на активы российских компаний «Газпром», «Роснефть» и Росатом.

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