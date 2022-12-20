Москва, 20 декабря, 2022, 13:44 — ИА Регнум. Актер театра и кино Ярослав Бойко разводится с женой, балетмейстером из Литвы, Рамуне Ходоркайте. Соответствующий иск зарегистрирован в одном из московских судов.

Цитата из кф «Актеры затонувшего театра». реж Карен Захаров. 2021. Россия Ярослав Бойко

Согласно опубликованным данным, Бойко не выдвигал супруге каких-либо требований. Актер Ярослав Бойко и балетмейстер Рамуне Ходоркайте связали свои узы браком в 1999 году. У них двое детей — сын Максим и дочь Эмилия. Также у Бойко есть внебрачный сын от актрисы Евгении Добровольской, родившийся в 2002 году.

Ранее СМИ писали о романе Бойко с коллегой по сцене Марией Порошиной. В частности, журналисты пытались разгадать тайну рождения пятого ребёнка Порошиной — сына Андрея.

«И я, и Марина давно привыкли, что слухи о нашем романе постоянно появляются в течение последних 15 лет. Столько людей до сих пор уверены. Мы же спектакль играем. Больше всего рады продюсеры — у нас всегда аншлаги», — прокомментировал тогда ситуацию Бойко в эфире программы Бориса Корчевникова «Судьба человека».