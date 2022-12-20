Москва, 20 декабря, 2022, 13:32 — ИА Регнум. Российский аналог «Википедии» — портал «Знание» планируется запустить в первом квартале 2023 года. Как передает корреспондент ИА REGNUM 20 декабря, об этом сообщил глава Минцифры Максут Шадаев, отвечая на вопросы депутатов Госдумы.

Digital.gov.ru Максут Шадаев

«Мы, конечно, будем просить для «Знания» приоритет, чтобы в поисковой выдаче этот сервис всегда выводился выше, чем та же «Википедия», — отметил также Шадаев.

По его словам, в базе «Знания» уже собрано больше 100 тыс. статей.