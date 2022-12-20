Москва, 20 декабря, 2022, 13:30 — ИА Регнум. Два киевских нациста из 80-й аэромобильной бригады ВСУ, которая стала известна из-за расстрела российских военнослужащих, захвачены в плен. Об этом 20 ноября сообщается в Telegram-канале «А. Б. Добровольский live».

Иван Шилов ИА REGNUM Пленные ВСУ

«Поймали в плен двоих злодеев — офицеров из 80-й бригады, памятной расстрелом наших пленных. Они живы и переданы в соответствующие органы. Хотя руки, конечно, чесались», — говорится в сообщении.

По словам военного корреспондента Владлена Татарского, захват был проведён российскими военнослужащими из разведки «Барс-13».

Напомним, в ноябре стало известно о расстреле киевскими нацистами российских пленных. На опубликованных видео они стреляют в раненых военнослужащих, лежащих на земле без оружия. После этого сообщалось, что один боевик был ликвидирован.

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