Москва, 20 декабря, 2022, 13:30 — ИА Регнум. Станислав Поздняков 20 декабря был переизбран на пост главы Олимпийского комитета России.

Kremlin.ru Станислав Поздняков

Действующий президент ОКР был единственным кандидатом. Его поддержали единогласно.

Впервые на пост главы Олимпийского комитета Поздняков был избран в 2018 году.

В ходе своей спортивной карьеры (фехтование на саблях) Поздняков получил четыре олимпийские золотые медали, 10 раз выигрывал чемпионаты мира, 13 раз — чемпионаты Европы.

В настоящее время он также является членом комиссии Международного олимпийского комитета по олимпийской программе и членом исполнительного комитета Международной федерации фехтования.