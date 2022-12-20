Москва, 20 декабря, 2022, 13:36 — ИА Регнум. Минобрнауки России считает нецелесообразным полный возврат к специалитету и незамедлительный отказ от Болонской системы, сообщает 20 декабря РИА Новости со ссылкой на соответствующие документы.

Илья Репин. Приготовление к экзамену. 1864

Полностью исключить Россию из европейского пространства высшего образования невозможно, так как страна всё ещё является членом Европейской культурной конвенции Совета Европы (с 19 декабря 1954 года), это говорит о том, что нет юридических оснований для выхода из Болонского процесса, считают эксперты министерства.

Напомним, в начале июня 2022 года премьер-министр Белоруссии Игорь Петришенко сказал, что исключении Белоруссии и России из Болонского процесса не является проблемой, и пообещал переориентировать систему образования на дружественные страны.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 сентября 2022 года посол России в Белоруссии Борис Грызлов заявлял, что, скорее всего, в российских и белорусских вузах отменят Болонскую систему обучения по системе «четырехлетний бакалавриат плюс магистратура» и вернутся к пятилетнему специалитету.

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