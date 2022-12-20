СМИ: Минобрнауки считает нецелесообразным полный возврат к специалитету
Москва, 20 декабря, 2022, 13:36 — ИА Регнум. Минобрнауки России считает нецелесообразным полный возврат к специалитету и незамедлительный отказ от Болонской системы, сообщает 20 декабря РИА Новости со ссылкой на соответствующие документы.
Полностью исключить Россию из европейского пространства высшего образования невозможно, так как страна всё ещё является членом Европейской культурной конвенции Совета Европы (с 19 декабря 1954 года), это говорит о том, что нет юридических оснований для выхода из Болонского процесса, считают эксперты министерства.
Напомним, в начале июня 2022 года премьер-министр Белоруссии Игорь Петришенко сказал, что исключении Белоруссии и России из Болонского процесса не является проблемой, и пообещал переориентировать систему образования на дружественные страны.
Как сообщало ИА REGNUM, 1 сентября 2022 года посол России в Белоруссии Борис Грызлов заявлял, что, скорее всего, в российских и белорусских вузах отменят Болонскую систему обучения по системе «четырехлетний бакалавриат плюс магистратура» и вернутся к пятилетнему специалитету.
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