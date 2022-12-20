Санкт-Петербург, 20 декабря, 2022, 13:30 — ИА Регнум. Сайт в интернете, посвященный организации и проведению экскурсий по крышам Санкт-Петербурга, будет заблокирован решением Октябрьского районного суда Северной столицы по административному иску прокуратуры. Сведения, содержащиеся на сайте, признаны информацией, распространение которой на территории Российской Федерации запрещено. Об этом 20 декабря сообщили в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Дарья Драй ИА REGNUM Терраса с видом на крыши Петербурга

Как установлено в суде, на сайте «Доступные крыши» находятся видеоматериалы, формирующие позитивное отношение несовершеннолетних и молодежи к субкультуре так называемых руферов, проникающих на труднодоступные высотные объекты ради любопытства и развлечения. Поклонники этой субкультуры балансируют над пропастью и выполняют различные трюки, связанные с прыжками и силовой акробатикой на высоте, что является экстремальным увлечением, связанным с риском для жизни его приверженцев.

Суд отметил, что посещение указанного сайта свободно для всех без исключения граждан, и удовлетворил иск надзорного ведомства. После вступления судебного вердикта в силу сайт должен быть заблокирован Роскомнадзором.

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Напомним, что проблема нелегальных руферов и их прогулок по крышам является весьма актуальной для Петербурга. В центре города можно встретить большое количество людей, предлагающих такие экскурсии. Однако участие в них влечет за собой опасность и иногда приводит к летальному исходу. Сайты с предложениями услуг руферов неоднократно блокировались по решению судов.

При этом предложение по поддержке легальных экскурсоводов по крышам содержится в законопроекте по развитию активного туризма, который инициировали к рассмотрению в Законодательном собрании Санкт-Петербурга.