Москва, 20 декабря, 2022, 13:18 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил прекратить дискуссию о поддержке уехавших из России на фоне специальной военной операции и сконцентрироваться на поддержке оставшихся в стране, передает корреспондент ИА REGNUM 20 декабря.

Duma.gov.ru Вячеслав Володин

«Эту тему хватит уже обсуждать, потому что вот все начинаем в переживаниях. Вот уехали, а вот не приедут. Те, кто уехал, — уехали. Всё, они для себя свой выбор сделали. А мы должны думать о стране, о своих семьях, близких и делать всё для того, чтобы повышать благосостояние и решать вопросы безопасности своего государства», — заявил Володин в ходе дискуссии с главой Минцифры Максутом Шадаевым.

По мнению Володина, позиция должна быть активной.

«Вас в этом будем поддерживать, поэтому у вас должна быть такая наступательная позиция, и создавать надо условия для тех, кто здесь», — обратился спикер палаты парламента к министру.

Шадаев сообщил, что Россию покинули около 100 тыс. IT-специалистов, при этом 80% из них продолжают работать на Россию в дружественных странах.

Министр предложил не запрещать специалистам в сфере информационных технологий удаленную работу и предложил ввести ограничения, например, на разработку государственных информационных систем.