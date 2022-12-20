Москва, 20 декабря, 2022, 13:29 — ИА Регнум. Министерство обороны России опубликовало кадры работы мобилизованных военнослужащих и добровольцев в составе миномётных расчётов. Соответствующее видео было опубликовано 20 декабря в телеграм-канале ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия России

«Учитывая то, что мы работаем на миномётах, мы являемся огневой поддержкой пехотных взводов. Мы также работаем по целям, включая бронетехнику и живую силу, укрепления», — сообщил командир миномётного расчета Борис.

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Мужчина отметил, что настрой батареи хороший, все готовы выполнять поставленные задачи.

В свою очередь, в министерстве подчеркнули, что артиллеристы ведут огонь на подавление огневых позиций и разрушение опорных пунктов на дальности 7 км. Все они прошли подготовку и боевое слаживание на полигонах. В ведомстве также акцентировали внимание на том, что умелые действия личного состава обеспечивают высокую степень поражения и безопасность военнослужащих.