Вашингтон, 20 декабря, 2022, 13:15 — ИА Регнум. Из бюджета США в 2023 году будет выделено 225 млн долларов на финансирование так называемой «Балтийской инициативы безопасности», соответствующие документы были опубликованы на сайте бюджетного комитета Сената Конгресса США 20 декабря.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар США

Речь идет о программе, созданной в 2020 году, основной задачей которой является укрепление военного потенциала Эстонии, Латвии и Литвы.

18 декабря в пресс-службе Пентагона сообщили, что США и Литва рассматривают возможность расширения сотрудничества в разведывательной сфере.

СМИ Эстонии также 18 декабря сообщили, что их страна стала единственной, чья военная помощь ВСУ на противодействие России превысила 1% всего ВВП.