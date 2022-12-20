Москва, 20 декабря, 2022, 13:14 — ИА Регнум. Технология получения паспорта болельщика, известного как Fan-ID, может быть упрощена. Как передает корреспондент ИА REGNUM 20 декабря, об этом заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев.

Алексей Колчин ИА REGNUM Проверка Fan ID

«Текущая технология получения карты болельщика предусматривает обязательный поход в МФЦ. То есть даже если я сдаю документы и фотографию через портал Госуслуг, проходят все проверки. После этого я должен все равно прийти в МФЦ для того, чтобы подтвердить свою личность и, конечно, такой поход обязательный для многим выступает серьезным барьером», — сказал он в ходе «правительственного часа» в Госдуме.

По его словам, многие люди привыкли получать госуслуги полностью «под ключ» в электронном виде.

«Мы совместно с регуляторами в сфере информационной безопасности прорабатываем два варианта. Первый — для владельцев загранпаспортов, где содержится на чипе фотография, для тех устройств, которые поддерживают бесконтактный интерфейс, этот загранпаспорт может быть приложен к смартфону. Соответственно, фотография оттуда может быть загружена и передана… В этом случае нам кажется, что не нужно посещение МФЦ. И второе — для тех граждан, которые сдали свою биометрию, также кажется, что можно исключить возможность очного подтверждения своей личности в МФЦ», — добавил Шадаев.