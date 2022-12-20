Минцифры: процесс получения Fan-ID может быть упрощен
Глава Минцифры: процесс получения Fan-ID может быть упрощен
Москва, 20 декабря, 2022, 13:14 — ИА Регнум. Технология получения паспорта болельщика, известного как Fan-ID, может быть упрощена. Как передает корреспондент ИА REGNUM 20 декабря, об этом заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев.
«Текущая технология получения карты болельщика предусматривает обязательный поход в МФЦ. То есть даже если я сдаю документы и фотографию через портал Госуслуг, проходят все проверки. После этого я должен все равно прийти в МФЦ для того, чтобы подтвердить свою личность и, конечно, такой поход обязательный для многим выступает серьезным барьером», — сказал он в ходе «правительственного часа» в Госдуме.
По его словам, многие люди привыкли получать госуслуги полностью «под ключ» в электронном виде.
«Мы совместно с регуляторами в сфере информационной безопасности прорабатываем два варианта. Первый — для владельцев загранпаспортов, где содержится на чипе фотография, для тех устройств, которые поддерживают бесконтактный интерфейс, этот загранпаспорт может быть приложен к смартфону. Соответственно, фотография оттуда может быть загружена и передана… В этом случае нам кажется, что не нужно посещение МФЦ. И второе — для тех граждан, которые сдали свою биометрию, также кажется, что можно исключить возможность очного подтверждения своей личности в МФЦ», — добавил Шадаев.