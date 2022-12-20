Вашингтон, 20 декабря, 2022, 13:08 — ИА Регнум. Конгресс США намерен выделить 17,1 млрд долларов на ядерный арсенал страны в 2023 году, соответствующие материалы были опубликованы на сайте Конгресса 20 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM Ядерное оружие

За счет этих средств предполагается поддерживать арсенал в состоянии боеготовности, а также проводить его модернизацию.

По оценкам экспертов, ядерный арсенал США насчитывает более 5000 зарядов.

Как сообщалось арнее, 7 декабря на пресс-конференции в Бишкеке президент России Владимир Путин заявил, что в мире нарастает угроза ядерной войны. При этом президент подчеркнул, что Россия не будет применять ядерное оружие первой.