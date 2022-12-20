Магадан, 20 декабря, 2022, 13:04 — ИА Регнум. Машина бортового питания столкнулась с самолётом Ан-24 в аэропорту Магадана. Об этом 20 декабря сообщается на сайте транспортной прокуратуры региона.

epp.genproc.gov.ru Ан-24 в аэропорту Магадана

«На стоянке воздушных судов произошло столкновение специальной машины бортового питания АО «Аэропорт Магадан» с воздушным судном Ан-24 авиакомпании «ИрАэро», — говорится в сообщении.

Отмечается, что самолёт готовился к вылету по маршруту Магадан — Кепервеем.

В результате инцидента повреждено левое крыло воздушного судна. Пассажиры отправлены в пункт назначения на резервном самолёте, задержка составила 1,5 часа.

После столкновения прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства в сфере безопасности полётов в магаданском аэропорту.