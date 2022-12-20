Москва, 20 декабря, 2022, 13:10 — ИА Регнум. Сотрудничество России и Белоруссии по экономическим вопросам в условиях санкций является стратегически важным. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил доцент кафедры госуправления и политтехнологий Государственного университета управления Антон Воробьёв, комментируя итоги встречи президента РФ Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко в Минск.

Kremlin.ru Александр Лукашенко и Владимир Путин

«Визит Владимира Путина в Минск состоялся впервые за три года, что свидетельствует о важности сотрудничества двух государств. Из заявлений Путина и Лукашенко по итогам переговоров можно сделать вывод о продолжающемся процессе интеграции. Принятая в 2021 году «дорожная карта» по интеграции экономик России и Белоруссии включает 28 союзных программ, ход реализации которых был обсуждён в рамках переговоров. В частности, обсуждались темы энергетики, транспорта, координации усилий по промышленной политике. В условиях санкционного давления сотрудничество Москвы и Минска в экономическом секторе является стратегически важным», — сказал Воробьёв.

Он также отметил «важную роль России в обеспечении суверенитета и независимости Белоруссии, что подтвердил Лукашенко».

Помимо этого, Воробьёв подчеркнул, что «договоренности по вопросам формирования единого оборонного пространства являются закономерным ответом на заявления о расширении Североатлантического альянса».