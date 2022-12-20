Санкт-Петербург, 20 декабря, 2022, 13:15 — ИА Регнум. В Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова в Петербурге прошел первый выпуск военнослужащих, ранее получивших тяжелые ранения в ходе специальной военной операции, прошедших в академии полный курс лечения и дополнительного профессионального образования.

Раненый боец. 1942

«Полученные новые специальности позволят военнослужащим, получившим ранения, продолжить службу на новых воинских должностях в организациях Минобороны», — сообщили 20 декабря в пресс-службе оборонного ведомства.

Согласно указанию министра обороны РФ, для каждого военнослужащего, получившего ранение и прошедшего переподготовку, вводится воинская должность в военных комиссариатах, воинских частях, учреждениях и организациях Минобороны России.

В ходе переподготовки в ВМА им. Кирова военнослужащие изучили федеральное законодательство и нормативные правовые документы в области обороны государства, мобилизационной работы и деятельности военных комиссариатов. Также проведено обучение выполнению обязанностей по конкретной должности, на которую назначается военнослужащий. По завершении подготовки лицам, успешно освоившим программу обучения, выданы соответствующие документы.

В ходе выпуска начальник Управления военного образования генерал-майор Игорь Муравлянников передал слова благодарности от министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу за мужество, отвагу и храбрость проявленные при выполнении воинского долга. Военнослужащим были вручены жилищные документы, сертификаты об окончании курса дополнительного профобразования, воинские звания, удостоверения ветерана боевых действий и государственные награды: три ордена «Мужества», медаль «Жукова», две медали «Суворова» и две медали «За отвагу».

Как отмечают в Минобороны, в числе мер, направленных на социальную реабилитацию военнослужащих, получивших ранения, также предусмотрены мероприятия по восстановлению здоровья и медицинской реабилитации, индивидуальный подход к определению дальнейшего служебного предназначения и особый порядок прохождения военной службы, предоставление социальных льгот и гарантий, жилищное обеспечение.