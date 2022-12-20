Тюмень, 20 декабря, 2022, 13:06 — ИА Регнум. В Тюмени суд оштрафовал девушку за дискредитацию Вооруженных сил РФ. Об этом 20 декабря сообщили в пресс-службе судебной системы Тюменской области.

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Согласно опубликованным данным, суд признал девушку по имени Алиса виновной в административном правонарушении и назначил наказание в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей.

В сентябре 2022 года на асфальте на Площади единства и согласия девушка мелом написала фразу «НЕТ В***Е». Органы правопорядка составили протокол о дискредитации российских вооруженных сил. В суде девушка утверждала, что речь шла о вобле. По её словам, у неё острая неприязнь к данной рыбе. Девушка также акцентировала внимание на том, что только после задержания узнала, что на площади, где она оставила надпись, проходила несанкционированная акция против частичной мобилизации.