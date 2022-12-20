Москва, 20 декабря, 2022, 13:03 — ИА Регнум. Курс доллара на валютных торгах на Московской бирже превысил 69 рублей. Об этом 20 декабря свидетельствуют данные торгов.

ИА REGNUM Доллар

При этом курс евро впервые с 11 мая 2022 года превысил 74 рубля. Так, согласно информации на 10:10 мск, доллар увеличивался до 69,25 рубля (на 2,26%), а евро рос до 74,005 рубля (на 3,92%).

Согласно данным на 10:38 мск, курс евро замедлил рост, он занял отметку 73,59 руб. (+2,02%), курс доллара увеличивался на 2,32%, рос до 69,29 рубля. Курс юаня рос до 9,9 рубля (на 2,52%).

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