Москва, 20 декабря, 2022, 12:58 — ИА Регнум. Оценка верховного комиссара по правам человека Фолькера Тюрка расстрела российских военнопленных киевскими карателями является неадекватной, заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Считаем данную верховным комиссаром оценку злодеяний украинских военнослужащих неадекватной», — цитирует его РИА Новости.

Дипломат также добавил, что занятая им позиция по этой трагедии циничная и беспринципная.

Напомним, Тюрк в конце ноября заявил, что обстоятельства расстрела российских военнопленных необходимо тщательно расследовать, однако в дальнейшем никаких шагов и заявлений от него не последовало.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Минобороны России заявили, что киевские боевики намеренно убили более 10 попавших в плен российских военнослужащих. Видеоролик, на котором укронацисты расстреливают российских военных, сдавшихся в плен и лежащих на земле, появился в интернете 18 ноября.

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