Москва, 20 декабря, 2022, 12:58 — ИА Регнум. Не вводить жесткие ограничения на возможность удаленной работы для сотрудников IT-сферы призвал глава Минцифры Максут Шадаев в Госдуме, передает корреспондент ИА REGNUM 20 декабря.

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«Преждевременно ставить вопрос о полном запрете на удаленную работу уехавших IT-специалистов», — заявил Шадаев.

Это, конечно, подтолкнет их к трудоустройству в зарубежных компаниях и снизит вероятность их возвращения в Россию.

При этом министр допустил введение ограничений для таких уехавших специалистов на разработку государственных информационных систем.

По его словам, до 10% сотрудников IT-компаний уехали из страны.

Законопроект, запрещающий налоговым нерезидентам заключать трудовые договоры об удаленной работе по ряду направлений разработали парламентарии от «Единой России». Так, налоговые нерезиденты РФ не смогут заключать трудовые договоры об удаленной работе по ряду специальностей.

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