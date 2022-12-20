Москва, 20 декабря, 2022, 12:55 — ИА Регнум. Рынки газа в мире не настроены под ограничения цен на газ, подобно тем, которые были введены в Евросоюзе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил доктор экономических наук, профессор, и. о. заведующего кафедрой мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления Евгений Смирнов.

Иван Шилов ИА REGNUM Цена на газ

«Договоренность странами Европейского союза по ограничению цен на газ, если они превысят 180 евро за мегаватт/час, была достигнута с целью защиты своих экономик от энергетического кризиса. Однако опасения Германии по поводу того, что это мера будет малоэффективна, связаны с тем, что в условиях глобального дефицита Европе вряд ли удастся привлечь необходимое (а это уже значительное!) количество недостающего газа с мировых рынков по низкой цене. Газовые рынки в разных регионах не настроены под подобного рода ограничения цен, поэтому здесь будут своего рода «ценовые вилки», когда, например, цена на газ в Азии и директивная (то есть после введения ограничения) цена в Европе будут существенно отличаться», — сказал Смирнов.

Он допустил, что уже совсем скоро Европа «столкнется с новым дефицитом поставок»: «И, кстати, введенное ограниченное по своей задумке предполагает его отмену, если возникнет дефицит. Таким образом, попытка введения потолка цен — не что иное как введение пробного инструмента, которое призвано якобы «дисциплинировать» экспортеров, но на самом деле эффект может быть таким же, как от антироссийских санкций — страдать будут самые уязвимые компании и домохозяйства стран ЕС. К тому же, контракты на TTF редко закрывались по ценам выше 180 евро, так что эта мера относится к редчайшим случаям взрывного роста цен на газ, но и против таких скачков эта мера вряд ли действенна».

Смирнов полагает, что очередные попытки ЕС играть с рынком не по европейским правилам могут лишь усугубить энергетический кризис: «Введение ограничения — последняя попытка защитить себя от энергетического кризиса, поскольку от российского газа Европа хочет отказываться, а других источников поставок просто нет, и серьезного прогресса в восполнении утрат больших объемов поставок из России не достигнуто. Отсутствие российского газа на европейском рынке будет поддерживать его хронический дефицит по крайней мере до 2025 года».