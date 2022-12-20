Экономист предрёк Евросоюзу скорый ущерб от введения потолка цен на газ
Экономист Смирнов предрёк Евросоюзу скорый ущерб от введения потолка цен на газ
Москва, 20 декабря, 2022, 12:55 — ИА Регнум. Рынки газа в мире не настроены под ограничения цен на газ, подобно тем, которые были введены в Евросоюзе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил доктор экономических наук, профессор, и. о. заведующего кафедрой мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления Евгений Смирнов.
«Договоренность странами Европейского союза по ограничению цен на газ, если они превысят 180 евро за мегаватт/час, была достигнута с целью защиты своих экономик от энергетического кризиса. Однако опасения Германии по поводу того, что это мера будет малоэффективна, связаны с тем, что в условиях глобального дефицита Европе вряд ли удастся привлечь необходимое (а это уже значительное!) количество недостающего газа с мировых рынков по низкой цене. Газовые рынки в разных регионах не настроены под подобного рода ограничения цен, поэтому здесь будут своего рода «ценовые вилки», когда, например, цена на газ в Азии и директивная (то есть после введения ограничения) цена в Европе будут существенно отличаться», — сказал Смирнов.
Он допустил, что уже совсем скоро Европа «столкнется с новым дефицитом поставок»: «И, кстати, введенное ограниченное по своей задумке предполагает его отмену, если возникнет дефицит. Таким образом, попытка введения потолка цен — не что иное как введение пробного инструмента, которое призвано якобы «дисциплинировать» экспортеров, но на самом деле эффект может быть таким же, как от антироссийских санкций — страдать будут самые уязвимые компании и домохозяйства стран ЕС. К тому же, контракты на TTF редко закрывались по ценам выше 180 евро, так что эта мера относится к редчайшим случаям взрывного роста цен на газ, но и против таких скачков эта мера вряд ли действенна».
Смирнов полагает, что очередные попытки ЕС играть с рынком не по европейским правилам могут лишь усугубить энергетический кризис: «Введение ограничения — последняя попытка защитить себя от энергетического кризиса, поскольку от российского газа Европа хочет отказываться, а других источников поставок просто нет, и серьезного прогресса в восполнении утрат больших объемов поставок из России не достигнуто. Отсутствие российского газа на европейском рынке будет поддерживать его хронический дефицит по крайней мере до 2025 года».