Минск, 20 декабря, 2022, 13:01 — ИА Регнум. Белоруссия в основном за счёт российского рынка смогла переориентировать экспорт с недружественных стран, заявил 20 декабря премьер-министр Роман Головченко.

president.gov.by Роман Головченко

По его словам, Белоруссии было важно переориентировать свои поставки на рынки дружественных государств, в первую очередь России.

«В большой степени нам это удалось. Уже по итогам 10 месяцев наш экспорт в Россию составляет более 18 млрд долларов. Это больше, чем было когда-либо за целый год», — отметил он.

В Минске по итогам 2022 года ожидают поставок на сумму в размере 20 млрд долларов, что позволит минимизировать отрицательное сальдо в торговле с Россией, добавил Головченко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее белорусский премьер заявил, что у Москвы и Минска не осталось нерешённых вопросов.

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