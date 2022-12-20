Москва, 20 декабря, 2022, 12:51 — ИА Регнум. В России за полтора года заблокировано более 3,5 млн сим-карт, которые были признаны подозрительными. Как передает корреспондент ИА REGNUM 20 декабря, об этом сообщил глава Минцифры Максут Шадаев в Госдуме.

(сс) Pexels Телефон и SIM-карта

«Большой объем работы проводится с целью борьбы с подменными номерами. Здесь мы за полтора года заблокировали больше 3,5 млн сим-карт подозрительных, которые в основном выписывались в корпоративном сегменте», — сказал Шадаев.

Он также рассказал и об иных методах.

«Мы вносим поправки в правила оказания услуг операторами связи, которые позволяют блокировать автоматические обзвоны в рекламных целях», — рассказал министр, говоря о борьбе с телефонным спамом и мошенничеством.

Кроме того, Роскомнадзором создается система в соответствии с принятым законом для контроля использования подменных номеров. Кроме того, правительством внесен законопроект об увеличении стоимости лицензий для операторов связи с текущих 7 тыс. рублей до 1 млн рублей, отметил он.