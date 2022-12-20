Москва, 20 декабря, 2022, 12:51 — ИА Регнум. На Московской бирже в 2023 году намерены запустить на валютном рынке торги дирхамом ОАЭ, египетским фунтом и азербайджанским манатом. Об этом 20 декабря сообщил журналистам председатель правления Московской биржи Юрий Денисов.

(сс) surrealpenguin Узбекский сум

Он напомнил, что в 2022 году в Московской бирже были запущены торги пятью новыми валютами — таджикский сомони, южноафриканский рэнд, армянский драм, киргизский сом, узбекский сум.

Уточняется, что руководство биржи продолжит добавлять новые валюты.

«В планах на 2023 год — запуск торгов дирхамом ОАЭ, азербайджанским манатом и египетским фунтом», — сообщил он, добавив, что эти валюты крупных внешнеторговых партнеров России.

Денисов отметил, что замещение национальными валютами объемов торгов в евро и долларах стало ключевым трендом на валютном рынке.

Уточняется, что согласно информации биржи, доля операций с дружественными валютами в общем объеме спот-операций в ноябре 2022 года составила 34% от общего объема, при этом в начале текущего года эта доля составляла менее 0,5%.

Денисов также пояснил, почему фиксируется рост евро.

«Во-первых, это снижение доллара, во-вторых, торговые отношения с европейскими странами сохраняются и обеспечивают достаточно большой спрос и предложение с точки зрения этой валюты», — заявил председатель правления Мосбиржи.

По словам управляющего директора департамента развития бизнеса Московской биржи Кирилла Пестова, в 2023 году биржа планирует запустить на срочном рынке фьючерсы на пары «доллар США — китайский юань», «гонконгский доллар — российский рубль» и «турецкая лира — российский рубль».