Нижний Новгород, 20 декабря, 2022, 12:50 — ИА Регнум. В Нижегородской области психически больная женщина оставила своего новорожденного ребенка на морозе. Об этом сообщает следственное управление СК РФ по области.

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По версии следствия, в декабре 32-летняя женщина, стоящая на учете у психиатра и имеющая хроническое заболевание, самостоятельно родила ребенка в одном из сел Дивеевского района. Посчитав девочку мёртвой, женщина вынесла её на придомовую территорию, где она и была обнаружена 10 декабря. При осмотре тела новорожденной признаков насильственной смерти обнаружено не было.

Возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Напомним, что в начале декабря жительница Москвы оставила новорожденного в подъезде жилого дома.

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