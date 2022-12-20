Будапешт, 20 декабря, 2022, 12:45 — ИА Регнум. Еврокомиссия должна тщательно проанализировать последствия антироссийских санкций для стран ЕС, заявил 20 декабря советник премьер-министра страны Балаш Орбан.

Elekes Andor Балаш Орбан

В Брюсселе должны оценить, к чему привело введение санкций в условиях усиливающегося энергетического кризиса, считает он.

Венгрия намерена добиваться права не применять отдельные санкции, прежде всего в энергетической сфере, подчеркнул советник.

Как сообщалось ранее, 19 декабря глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал «опасным и вредным» очередное антироссийское решение Брюсселя — о введении «потолка цен» на газ.

Власти Венгрии проводят «национальные консультации», в ходе которых спрашивают у жителей страны, как те оценивают антироссийские санкции. Итоги предполагается подвести в январе 2023 года.